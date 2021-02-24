"Ülke de Cumhurbaşkanı açığı var"

NEVŞEHİR(MHA) CHP Ekonomi Masası üyeleriyle birlikte Nevşehir'e gelen Parti Sözcüsü Öztrak Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığındaki toplantıda konuştu.

Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan ve gündemi değerlendiren CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 2014 yılında ilk kez Cumhurbaşkanı olarak seçimle iş başına geldi. Ben artık sizin alıştığınız gibi bir Cumhurbaşkanı olmayacağım dedi. O günden itibaren yalpalamalar başladı. Başbakan mı yetkili, Cumhurbaşkanı mı yetkili, kime derdinizi anlatacaksınız?. Eskiden genel müdür sorununuzu çözerdi. Dert anlatma meselesi en üst seviyeye kadar çıktı. Bakana derdinizi anlatıyorsunuz bakan çözemiyor. Şimdi Cumhurbaşkanına gitmeden sorunlar çözülmüyor. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. Ucube bir düzen. Ortada şöyle bir vaat vardı. Verin kardeşinize yetkiyi, faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz denmişti. Gördük. Bugün geldiğimiz noktada nasıl uğraştığınızı da gördük. Yine bir başka şeyde yaşadık. Ülkemizde Cumhurbaşkanı tüm toplumu kucaklayan bir makam. Ama bu sistemle birlikte ilk defa Cumhurbaşkanı partili bir Cumhurbaşkanı oldu. Ben hep söylüyorum. Bugün Türkiye'nin cari açık, bütçe açığı sorunları var. Ama hepsinden önemlisi Türkiye'nin toplumu kucaklayan bir Cumhurbaşkanı açığı var. Parti genel başkanı olunca bu olmuyor. Mesela hukukun üstünlüğü ciddi bir şekilde yıprandı. Bugün hukukun üstünlüğüne baktığımız zaman, hakimleri hakimler ve savcılar kurulu, bu kurulu da tek bir kişi belirliyor. Mecliste belirleniyormuş, milletvekilini de o belirliyor. En basiti bizim arkadaşımız Enis Berberoğlu'nun davasına bir bakın neler yaşandı. Enis Berberoğlu bir milletvekili. Bir şehrin seçtiği Vekil, milli iradenin ürünü. Milli irade yargının yetkisi olmamasına rağmen cezalandırıldı. Anayasa mahkemesi diyor ki; senin yetkin yok, adam milletvekili ve dokunulmazlığı var. Anayasa böyle diyor. Sen bunu cezalandıramazsın diyor, ben seni dinlemiyorum diyor" diye konuştu.