Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Nevşehir’de

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Niğde’ de bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere tarifeli uçak ile Nevşehir Kapadokya Havalimanı geldi. Bakan Arslan’ı havalimanında Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Gülşehir Kaymakamı Çağlar Tekin karşıladı.

Protokol üyeleri ile kısa süre görüşen ve Nevşehir’le ilgili talep ile istekleri dinleyen Bakan Arslan, daha sonra karayoluyla Niğde’ye gitmek üzere ayrıldı