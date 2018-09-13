Uğur Okulları Nevşehir Kampüsünde Tanışma Kokteyli Düzenlendi

Uğur Okulları Nevşehir Kampüsünde Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek'in katılımıyla 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı tanışma kokteyli düzenlendi.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen tanışma kokteylinde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılının Uğurlu bir yıl olması temennisinde bulunuldu.

Tanışma kokteylinde konuşan Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek "Bugün Nevşehir Kapadokya Uğur Okulumuzda Muhteşem Bir Programla Yeni Dönem Açılışımızı Yaptık Kokteylimize Gelerek Yanımızda Olan Tüm Uğurlu Velilerimize Çok Teşekkür Ederiz" dedi

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2018, 18:27