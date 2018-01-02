Ufkayolculuk Heyeti Belediye Başkanı Ünver'i Ziyaret Etti

Ziyarette, Asım Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Başkan vekili BİRİNCİ, Ufka yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının bu yıl 6.sını yapacaklarını, Başta Milli eğitim Bakanlığı olmak üzere, çeşitli Bakanlıklarla bu konuda işbirliği protokolleri imzalandığını, yarışma konusunun Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü olduğunu, yarışma sloganı olarak ta “Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz” belirlendiğini, yarışmanın tüm Türkiye de yapılacağını ve bir milyon kişinin yarışmaya katılmasını hedeflediklerini, Nevşehir de ise, en az beş bin kişinin yarışmaya iştirak etmesini hedeflediklerini belirtti, BİRİNCİ, yarışma kayıtlarının başladığını, son kayıt tarihinin 4 MART 2018 olduğunu, yarışmanın ise 8 NİSAN 2018 tarihinde yapılacağını, yarışmaya ait kitapların cüzi bir ücret karşılığında, Okullar Kitap Kırtasiyeden, temin edilebileceğini, yarışma hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt olmak isteyenlerin “ufkayolculuk.com” internet sitesini ziyaret etmeleri gerektiğini ve yarışmada dereceye girenlere İl ve Ülke genelinde çeşitli ödüller verileceğini, söyledi.

Uğur yarışma hakkında bu bilgileri verdikten sonra, geçen yıl yapılan ufkayolculuk yarışmasına desteklerinden dolayı Sayın Başkan a teşekkürlerini iletti.

Nevşehir Belediye Başkanı Sayın ÜNVER ise, ziyaretten dolayı memnuniyetini ileterek, Toplumun Kuran ı Kerim ve Sünneti Seniyye konularında bilinçlerinin artırılmasına katkı sağlayan bu tür faaliyetlere her türlü desteği ve katkıyı sağlayacaklarını, şehrimizde herkesin Kuran ve Sünneti okuması ve anlmaya çalışması gerektiğini belirterek, Ufka yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının, Nevşehir için hayırlara vesile olmasını, Kuran ve Sünnetin okunmasına vesile olan bu yarışmaya her türlü desteği vermenin vazifeleri olduğunu belirtti. Böyle bir yarışmanın Nevşehir bölümünü organize ettikleri için, Asım Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği ve Hasan Emmi Çevre Kültür Derneğine teşekkür etti.