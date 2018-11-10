Ud Pide Fırını Törenle Hizmete Açıldı

Karasoku Mahallesi Süer Sokak üzerinde bulunan Uğur Doğan isimli işletmeciye ait UD Pide Fırınının hizmete açılışı nedeniyle düzenlenen törene TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arif Parmaksız, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı ile çok sayıda davetli katıldı.

Kur’an-ı Kerim Tilavetinin ardından Hafız Mahmut Sami Kemikkıran Hocaefendinin yaptığı duanın ardından UD Pide Fırını, TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arif Parmaksız ve Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Belediye Başkanı Atilla Seçen, işletme sahibi Uğur Doğan’a hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.