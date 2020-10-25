Uçurtma Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Pandemi kuralları çerçevesinde renkli görüntülere sahne olan şenlikte çocuklar ve aileleri ile birlikte uçurtma uçuran Belediye Başkanı Rasim Arı, ”Bu şehri hem fiziksel hem de kültürel, sosyal ve sportif manada Türkiye’nin gözde şehri haline getireceğiz” dedi.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi içerisinde yer alan 3 Nolu Çim Saha’da Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Çocukların ve ailelerinin maskesiz katılmalarına izin verilmediği ve pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen şenliğe Nevşehirli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Etkinliğe katılanlara uçurtmaları Nevşehir Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılırken çocuklar aileleri ile birlikte gökyüzünü rengârenk uçurtmalarla şenlendirdi.

Etkinliğin düzenlendiği alanda çocukların ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Belediye Başkanı Rasim Arı, eşi Melek Arı ile birlikte ailelerle sohbet ederek çocuklara Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve içerisinde maske, dezenfektan ve tohum kalem bulunan setlerden dağıttı.

Başkan Arı burada yaptığı konuşmada, Nevşehir Belediyesi olarak bir yandan şehrin çeşitli noktalarında altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirirken bir yandan da sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Sonbaharın güneşli bir Pazar gününde pandemi kuralları çerçevesinde düzenledikleri uçurtma şenliğine vatandaşları n büyük ilgi gösterdiklerini kaydeden Arı, “Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet ederek güzel bir hafta sonunu vatandaşlarımız ile birlikte geçirdik. Kısa sürede tüm Türkiye’de adından söz ettirmeyi başaran Nevşehir her alanda marka bir kent haline geliyor” dedi.