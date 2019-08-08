Üçler Tarım’dan Nevşehir Belediyespor’a 250 Bin Lira Maddi Destek

TFF 3. Lig 3. Grupta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Nevşehir Belediyespor için başlatılan destek kampanyasına şehrin tüm kesimlerinden destek sürüyor. Son olarak Belediye Başkanı Rasim Arı’yı, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve kulüp yöneticileri ile birlikte ziyaret eden Üçler Tarım sahipleri Kenan Öztürk ve Musa Solmaz, Nevşehir Belediyespor’a 250 bin lira maddi destekte bulundu. Nevşehirlilerin yıllardır hayalini kurduğu 2. Lig yolunda güçlü bir kadro kuran kırmızı-beyazlı ekibe desteklerinin her zaman süreceğini belirten iş insanları, tüm şehri takıma destek olmaya davet etti.

Kulüp Başkanı Esat Özaltın ise, Nevşehir Belediyespor’a gönül veren iş insanlarına teşekkür etti. Özaltın, “Bu şehrin takımı bu şehrin evlatlarının destekleri ile hak ettiği başarıyı yakalayarak Nevşehir’i daha üst liglerde temsil edecek.” dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı’da, Nevşehir Belediyespor’un yeni sezonda da yeni zafer ve başarılara imza atacağına inandığını kaydederek kırmızı-beyazlı ekibe başarılar diledi. Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Başkan Arı, “Nevşehir sporda da Nevşehir Belediyespor ile marka olacak. Bunun için güçlü bir kadro kurduk ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Bizler Nevşehir Belediyesi olarak her zaman takımımızın arkasındayız.” diye konuştu.

Arı daha sonra Kenan Öztürk ve Musa Solmaz’a Nevşehir Belediyespor’un yeni sezon formalarını ve kombine kartlarını hediye etti.