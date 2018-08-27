Uçhisar’da ücretsiz konser düzenledi

Uçhisar Belediyesi tarafından Kurban Bayramı’nın son günü düzenlenen konser büyük ilgi gördü.

Uçhisar Belediyesi sosyal etkinlikler çerçevesinde Kurban Bayramı’nın son günü düzenlediği konser büyük ilgi gördü. Uçhisar Belediyesi ve Tren Kapadokya iş birliğinde düzenlenen konserde Burak King, Sedef Ergin, Yalçın ve Alperen sahne alırken düzenlenen konser yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gördü. Uçhisar Belediyesi tarafından kasaba meydanında düzenlenen konsere gelen yerli ve yabancı turistler sanatçıların şarkılarıyla coşarken konser yaklaşık 3 saat sürdü.

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan konser sonrası yaptığı açıklamada Uçhisar Belediyesi olarak sosyal etkinlikler kapsamında düzenlediğimiz konsere ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim dedi. Karaaslan, “ Uçhisar Belediyesi olarak kasaba içerisinde yapmış olduğumuz çalışmaların yanı sıra sosyal etkinliklere de önem veriyoruz. Bu kapsamda Kurban Bayramı’nın son günü akşamında düzenlediğimiz konserimize katılan sanatçılarımız yerli ve yabancı turistlerinde büyük ilgisini çekti. Uçhisar Belediyesi olarak bu ve benzeri etkinliklerimiz devam edecek” diye konuştu.