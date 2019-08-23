Uçhisar’da sokak hayvanları için barınak yapılıyor

NEVŞEHİR(MHA) Hayvanların mağduriyetlerini önlemek amacıyla, İnönü mevkiinde 350 m2 kapalı alan ve bin 150 m2 açık alan olmak üzere toplam bin 500 m2 alan üzerinde yapımı devam eden hayvan barınağı kısa sürede sokak hayvanları için hizmete açılacak.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, hayvan barınağının hizmete girmesiyle birlikte sokak hayvanlarının daha iyi yaşam koşullarına kavuşacaklarını belirtti.