Uçhisar’da Kadınlar Günü kutlamaları

Uçhisar Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle etkinlik düzenlendi.

Tandırevi Restoran’da gerçekleştirilen etkinliğe, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan ve eşi Nuran Karaaslan, İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Artunay’ın eşi Seçkin Artunay, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gürbüz, MHP Kadın Kolları Teşkilatı’ndan temsilciler, Ak parti Kadın Kolları teşkilatı ve çok sayıda Uçhisarlı katıldı. Kadına ve kadın haklarına sahip çıkan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Belediye Başkanı Ali Karaaslan’ın konuşmasıyla devam etti.

Başkan Karaaslan konuşmasında “Bugünün anlam ve önemi üzerine bir kez daha düşünmek için eşsiz bir fırsat sunan anlam yüklü bir günün içindeyiz. Ülkemizin her kesiminde ve üstlendikleri her görevde takdire şayan bir şekilde sorumluluklarını en güzel biçimde yerine getiren kadınlarımıza çok şey borçlu olduğumuz bir gerçektir. Kadın elinin değdiği her yerde ayrı bir güzellik, göz nurunun düştüğü, emeğinin geçtiği her noktada bir derinlik bulunmaktadır. Nitekim kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatın içinde eşit, onurlu ve saygın bir birey olarak yerini almıştır. Biz Uçhisar Belediyesi olarak; kadınlarımızın daha fazla hayatın içinde yer almaları, aile bütçelerine katkı sağlamaları maksadıyla Uçhisar kadın konseyimizi kurarak, kadınlarımızın üretim ve istihdamda yer almalarını sağlayan bir zemin oluşturduk. Mevcut durumumuzda toplam 46 bayana iş istihdamı sağladık. Kadınlarımıza yönelik bu tür çalışmalarımızı inşallah önümüzdeki dönemlerimizde de devam ettirerek daha fazla istihdam sağlamak düşüncesindeyiz. Peygamber Efendimizde “Cennet anaların ayakları altındadır.” Sözleriyle dinimizin kadınlara verdiği değeri gözler önüne sermektedir. Bu vesileyle herşeyin en güzeline layık olan kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.”dedi.

Uçhisar Haydar Çankaya Ortaokulu öğrencilerinden Gamze Tomruk ve Elif Korucu’nun şiirleriyle devam eden programda, Fatma Çakır Çalışkan “kadın kendini görünce” konulu söyleşi düzenledi.