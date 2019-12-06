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Uçhisar, Travel İzmir fuarında tanıtılıyor

İzmir’de 5 Aralık Perşembe Günü Kapılarını Açan Travel İzmir Fuarına Katılan Uçhisar Belediyesi Fuarda Dünyanın En Yüksek Peribacası Olan Uçhisar Kalesi Ve Bölgeyi Uçhisar Belediye Standına Gelen Ziyaretçilerine Anlatıyor.

Nevşehir 06.12.2019, 16:52
Uçhisar, Travel İzmir fuarında tanıtılıyor
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İzmir’de 5 Aralık Perşembe günü kapılarını açan Travel İzmir fuarına katılan Uçhisar Belediyesi fuarda dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar kalesi ve bölgeyi Uçhisar Belediye standına gelen ziyaretçilerine anlatıyor.

Travel İzmir fuarına katılan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü burada Uçhisar Belediyesi standını ziyarete gelen yerli ve yabancı konuklara başta Uçhisar olmak üzere bölgeyi tanıyor. Belediye Başkanı Osman Süslü’nin bizzat ilgilendiği konuklara Kapadokya bölgesini tanıtan materyaller hediye ediliyor.

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