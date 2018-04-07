Uçhisar meydan projesinde karşılıklı suç duyuruları

Uçhisar Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanırken, Başkan Karaaslan Uçhisar’da adeta İstanbul’da yaşanan gezi olayları benzeri bir olayın hayata geçirilmeye çalışıldığının altını çizdi.

Söz konusu alanın koruma amaçlı imar planı içerisinde yer aldığını ve Çevre Şehircilik Bakanlığının 2014 yılında gerekli izinleri vermesine rağmen, il müdürlüğünün belediyeye suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, “Bilgi kirliliğine dayanan bir hadise zuhur etti bu konuda. Kurumlar arası diyaloglarda zaman zaman böyle şeyler yaşanabiliyor. Biz burada çalışmaya başladığımızda 3. Derece sit alanında ancak imar planımız içerisinde yer aldığı için burada çalışmaya başladık. Belediyemizin yetkisi doğrultusunda biz burada çalışmalara başladık. Bazı ihbarlar ve bazı asılsız tepkiler yapıldı. İstanbul’daki gezi olayları gibi bir olay burada yaşatılmaya çalışıldı. BİMER’e de şikayet ettiler. Bu şikayetler üzerine kurullar ne yapıyorsunuz diye sordu bize. Bizde bizim bir meydan projemiz var ve bunu hayata geçirebilmek için çalışıyoruz dedik. Çevre ve Şehircilik il müdürlüğü bize bu projeyi durdurun dedi. 2014 yılında biz koruma amaçlı imar planımızı çıkardık. Bu plan kültür ve turizm bakanlığı ile Çevre Şehircilik bakanlığının onayları ile alındı. Burada herhangi bir milli park olayı yok. Kurul bize suç duyurusunda bulundu. Bizde Çevre ve Şehircilik il müdürlüğüne suç duyurusunda bulunacağız. Planımızı onaylayan kendi bakanlıkları ama il müdürlüğü projemizi durdurun dedi. Meydan projemizde Mayıs ayında, Haziran ayında ilçemizde de gerçekleştirilecek önemli organizasyonlar var. Bu organizasyonlar esnasında söz konusu alanın bir inşaat görünümü içerisinde olmasını istemiyoruz. Bu süreçte yaşanan anlaşmazlıkları da gidererek meydan projemize kaldığımız yerden devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.