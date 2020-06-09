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Uçhisar kalesini sağlık çalışanları ücretsiz ziyaret edebilecek
UÇHİSAR BELEDİYESİ KORONA VİRÜS İLE MÜCADELEDE BAŞROL OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINI UNUTMADI.
Nevşehir 09.06.2020, 16:17 09.06.2020, 19:32
Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz zor günlerde sağlık çalışanlarımızın ehemmiyetinin farkındayız. Salgınla mücadelede büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Normalleşme süreciyle birlikte açılan Uçhisar Kalesine girişlerde sağlık çalışanlarımızdan ücret almayacağız” ifadelerinde bulundu.