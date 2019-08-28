Uçhisar’ da doğalgaz çalışmaları hızla sürüyor

Uçhisar’ da doğalgaz çalışmaları hızla sürüyor

Uçhisar’ da doğalgaz çalışmaları hızla sürüyor
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Uçhisar kasabası sınırları içerisine getirilen doğalgaz hattının kasaba merkezine ulaştırılması için çalışmalar hızla devam etmektedir.

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