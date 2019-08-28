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Uçhisar’ da doğalgaz çalışmaları hızla sürüyor
Uçhisar’ da doğalgaz çalışmaları hızla sürüyor
Nevşehir
28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:35
Uçhisar kasabası sınırları içerisine getirilen doğalgaz hattının kasaba merkezine ulaştırılması için çalışmalar hızla devam etmektedir.
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