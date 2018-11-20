Uçhisar Belediyesi sera üretimine başladı

Nevşehir İl Tarım Müdürlüğü aracılığıyla, Uçhisar Karakum Mevkiine KOP (Konya Ovası Projesi) destekli 300 metrekarelik sera kuruldu. Kurulmuş olan seraya sarımsak, maydanoz, tere otu, dereotu, roka ve soğan sebzelerinin tohum ekimi başladı.

Başkan Karaaslan, "Uçhisar’ da organik tarımı geliştirmeye yönelik olarak 300 metrekarelik bir sera kurulumunu gerçekleştirdik. İlk olarak mevsim sebzelerinin üretimini yapıyoruz. Bereketli bir üretim olmasını temenni ediyorum’’ dedi.