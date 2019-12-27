Son Dakika

Uçhisar Belediyesi, Nevşehir-Uçhisar arası yolcu taşımacılığına başlıyor

Uçhisar Belediyesi tarafından Nevşehir-Uçhisar arası yolcu taşımacılığı hizmetine başlıyor.

Nevşehir 27.12.2019, 16:19 28.12.2019, 14:00
Uçhisar Belediyesi, Nevşehir-Uçhisar arası yolcu taşımacılığına başlıyor
banner230

Uçhisar Belediyesi tarafından Nevşehir-Uçhisar arası yolcu taşımacılığı hizmetine başlıyor.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Uçhisar-Nevşehir yolcu taşımacılığı hizmeti başlıyor. Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan otobüs seferlerinde sağlıklı ve güvenli yolculuk yapmaları için gerekli olan tüm çalışmaları yaparak sonuca ulaştık. Kısa zamanda otobüs seferlerimizi başlatarak halkımıza hizmette bir adım daha ilerleyeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Aralık 2019
İmsak 06:23
Güneş 07:51
Öğle 12:48
İkindi 15:14
Akşam 17:34
Yatsı 18:58

Gelişmelerden Haberdar Olun

@