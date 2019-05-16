Uçhisar Belediyesi İftar çadırına yoğun ilgi

Uçhisar Belediyesi tarafından Ramazan ayı hazırlıkları kapsamında Kadıneli Restoran bahçesine kurulan iftar çadırına yoğun ilgi devam ediyor.

Vatandaşlarla iftar çadırında iftarını açan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, ” Ramazan ayı boyunca açık kalacak iftar çadırımızda her gün, vatandaşlarımıza iftar yemeği vereceğiz. Kutsal Ramazan ayının barış ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyor, tutulan oruçlarımızın kabul olmasını diliyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2019, 15:42