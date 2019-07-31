Uçhisar Belediyesi en iyi sürdürülebilir uygulama yarışmasında ödül aldı

Uçhisar Belediyesi, ABD’nin Dallas kentinde 18-20 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 4. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu kapsamındaki “En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması’nda ödül aldı.
Uçhisar için hazırlanan ve yakın zamanda uygulanarak hayata geçmesi planlanan Sürdürülebilir Kültürel Odaklı Duyarlılık Sarmalı Modeli Projemiz ile kurumsal, toplumsal ve bireysel sürdürülebilirlik ağı oluşturulması ve bu bağlamda ortaklaşa gerçekleşecek bir örgütlenme biçimi ile geleceğe taşınması hedeflenmektedir.