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Uçhisar Belediyesi ekipleri karla mücadele ediyor

Uçhisar Belediyesi Ekipleri Tarafından Yağan Kar Yağışı İle Birlikte Karla Mücadele Çalişmalari Başladı.

Nevşehir 27.12.2019, 10:10
Uçhisar Belediyesi ekipleri karla mücadele ediyor
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Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından yağan kar yağışı ile birlikte karla mücadele çalışmaları başladı.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ile birlikte Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediye ekipleri tarafından vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için cadde ve sokaklarda kala mücadele çalışmaları sabahın ilk saatleriyle başlarken çalışmaların gün boyu devam edeceği öğrenildi.

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