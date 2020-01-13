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Uçhisar Belediyesi, AK Parti Nevşehir teşkilatını ağırladı
Ak Parti Nevşehir İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Birimi Tarafından, Belediye Başkanları İstişare Ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Nevşehir 13.01.2020, 14:11 13.01.2020, 14:48
AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Birimi tarafından, Belediye Başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Uçhisar’da her şeyin yolunda ve planlandığı gibi ilerlemekte olduğunu belirten Uçhisar Belediye Başkanımız Osman Süslü, toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, tüm katılımcılara teşekkür etti.