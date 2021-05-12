Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Ramazan Bayramı’nı kutladı

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü mesajında, “Bizleri manevi iklimin bereketinde birleştiren mübarek Ramazan ayını geride bıraktık. Koronavirüs salgını sebebiyle buruk yaşadığımız mübarek günlerde hep birlikte buluşamasak da; merhamet ve sabır duygularıyla, paylaşarak, rahmeti ve bereketi yaşadık. Bayramlar, insanların birbiriyle kaynaştığı, birlik, paylaşma ve hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği özel günlerdir. Ramazan Bayramı, milletçe sahip olduğumuz dostluk, kardeşlik, sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi ulvi duyguların yeniden canlandığı, halkımızı birbirine bağlayan müstesna bir bayramdır. Mübarek Ramazan Bayramının; ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın dolayısıyla yaşadığımız zor günleri atlatmamıza vesile olmasını, birlik, beraberlik, sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara hep birlikte kavuşmayı nasip etmesini Cenâb-ı Hâk’tan diliyor, Uçhisarlı hemşehrilerimin ve tüm İslam Aleminin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun” dedi.