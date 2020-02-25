Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’ye Ziyaret

55. Hükümet Devlet Bakanı Burhan Kara, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz,Kırşehir eski Emniyet Müdürü Osman Öztürk, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel ve beraberindeki heyetle birlikte Uçhisar Belediye Başkanımız Osman Süslü’yü ziyaret etti.

Ziyaretin gündem konusu olan Uçhisar Kalesi ve restorasyon projesi hakkında bilgi veren Başkanımız Osman Süslü

proje çalışmlarının devam ettiğini kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanımız Osman Süslü misafirleri ile Uçhisar Kalesini ziyaret etti.