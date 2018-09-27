Uçhisar Belediye Başkanı Karaslan adaylığını açıkladı

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan İhlas Haber Ajansı(İHA) tarafından yayınlanan canlı yayın programında 2019 seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı.

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan 2014’ten bugüne kadar kasaba içerisinde yapılan çalışmaları anlatırken Uçhisar’ı yaşayan bir kent müzesi haline getirme vaadi olduğunu işte bu yüzden 2019 seçimlerinde bunu gerçekleştirmek için yeniden aday olacağını açıkladı.

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, “İnsanların bir yaratılış fıtratı vardır. İnsanların yaratılış fıtratları içerisinde bize bir vazife üstlendirilmiştir. Tabi ki herkes belediye başkanı olacak diye bir kural yok. Ama eğer kul isek ve bize bir görev tevdi edilmişse biz bu görevi tamamlayıp görevden ayrılmayı arzu ederiz. Benim yarım kalmış şuanda icra edemediğim projelerim var. Bakın ettiklerim var. Ben 2014 seçimlerine katılmadan önce vaat ettiğim projelerim vardı. Aslında benim çok vaadim olmadı. Ama dedim ki ben Uçhisar’ı yaşayan bir kent müzesi haline getireceğim. Yani koruma amaçlı imar planı içerisinde dört tane özel projem var. İşte o özel proje alanlarını uygulamaya sokmak hedefindeyim. Şimdi burada belli bir aşama kaydettik. Neticede Kültür Varlıkları kurulumuzun onayına takıldık bekliyoruz. Ama yeniden neden aday olma konusunda bir bu yarım kalmış vaat ettiğim ama gerçekleştirme onayına gelip henüz bitirilmemiş projeler var. Birinci bunları tamamlama arzum var. İkincisi gerçekleştirmek istediğim bu yaşanabilir kent olma nihai noktaya kadar da taşımak istiyorum. Bunlar meydan projesi, Uçhisar’ı yaşanabilir bir kent olma gayreti çalışmam da ikincisi. 2014’te olduğu gibi arkadaşlarımızın desteği ya burada bir üstlenmenizi istiyoruz mantığı ve her kesimden her siyasi zümreden oy alarak seçilmişliğimiz bize bu sorumluluğu getirdi. Dolayısıyla yeniden aday olma sürecim işin aslı sorumluluğun getirdiği bir sürecin devamı diye düşünüyorum ve bunu bir vatandaşlık görevi olarak da görüyorum. Şuanda gözüken bir rakibimiz yok. Vatandaşlarımız da teveccüh gösterirse yeniden belediye başkanı olarak hizmet etmek istiyorum” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 11:09