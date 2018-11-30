Uçhisar Belediye Başkanı Karaaslan, aday adaylık başvurusunda bulundu

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde MHP Uçhisar Belediye Başkan aday adaylığı müracaatını yaptı.

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, belediye başkan aday adaylığı için MHP Genel Merkezi’ne ve Nevşehir MHP İl Başkanlığına müracaatta bulundu. Resmi başvurusunu yapan Başkan Ali Karaaslan "Halkımıza hizmete devam etmek için resmi başvurumuzu yaptık, hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum’" dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018, 18:19