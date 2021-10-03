Üç Mahallede Toplam 13 Km Altyapı ve Sıcak Asfalt Çalışması Yapıldı

Nevşehir’in altyapı problemini çözerek kenti modern ve güçlü bir altyapıya kavuşturmak ve ulaşımdaki sıcak asfalt konforunu arttırmak için bu yıl içerisinde tarihinin en büyük altyapı ve üstyapı yatırımını gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, Güzelyurt, 15 Temmuz ve 2000 Evler Mahallelerindeki üstyapı çalışmalarında sona geldi.

Güzelyurt Mahallesi’ndeki Vefa Küçük Caddesi’nde yapılan sıcak asfalt çalışmasının ardından konfor ve aşınma tabakası serimini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2000 Evler Mahallesi’ndeki Nursultan Nazarbayev Caddesi ile birlikte İl Özel İdare Petrol İstasyonu arkasına kadar bu çalışmasını devam ettirecek.

Serilen sıcak asfaltın kullanım ömrünü uzatarak konfor kalitesini arttırmak için yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bu yıl Güzelyurt Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesi ve 2000 Evler Mahallesi’nde toplam 13 km uzunluğunda altyapı ve sıcak asfalt çalışması yaptıklarını hatırlatan Savran, gerçekleştirilen çalışmalarla üç mahallenin birçok önemli probleminin çözüme kavuştuğunu kaydetti.

Savran, “Çalışma yaptığımız bu mahallelerimizde uzun yıllardır kullanılan eski asbestli içme suyu boruları yerine yeni nesil borular döşedik. Kanalizasyon hatlarımızı güçlendirerek ilk kez yağmur suyu hatlarını oluşturduk. Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerimiz bu bölgeyi sağlam ve güçlü bir altyapıya kavuşturdu. İnşaallah uzun yıllar bu bölgelerde altyapı problemi yaşamayacağız” dedi.

Gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ile birlikte üstyapı için de Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin de yoğun bir mesai harcadığını ifade eden Savran, çalışma yapılan bölgelerin adeta çehresinin değiştiğini vurguladı.

Savran, “Özellikle altyapı oldukça maliyetli ve zahmetli bir iş. Bizde isteriz tabi ki kısa sürede hemen bitirelim ama maalesef bu mümkün değil. İçme suyu için ayrı, kanalizasyon için ayrı ve yağmur suyu hattı için ayrı bir çalışma yapılıyor. Biz bunları yaparken ileride tekrar kazı çalışması olmasın diye doğalgaz, elektrik, telefon ve internet hatları içinde ilgili kurumlar çalışmalarını gerçekleştiriyor. Dolayısıyla çalışmalar zaman alabiliyor. Altyapısı tamamlanan bölgelerde ise yaya kaldırımlarını yenileyerek sıcak asfalt serimi yaptık. Şimdi ise asfalt seriminin ardından aşınma ve konfor tabakasını seriyoruz” diye konuştu.

Mahallelerdeki altyapı yenileme ve sıcak asfalt seriminin 2022 yılında da devam edeceğini müjdeleyen Savran, çalışma yapılacak mahalleleri önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı.