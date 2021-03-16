Üç Ayrı Mahallede Su Kesintisi

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bulunan Bitki Sokak ve Edalı Sokak’ta gerçekleştirilen içme suyu altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte bu bölgede bulunan ve sık sık su kesintilerine sebep olan eski içme suyu hattı yenilenirken yapılan yeni hattın devreye alınacak olmasından dolayı bu akşam 3 ayrı mahallede su kesintisine gidilecek.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri saat 22.30’da başlayacak olan kesintinin gece yarısına kadar süreceğini ve gece yarısından itibaren söz konusu mahallelere yeniden su verilmeye başlanacağını bildirdi.

Açıklamada; “Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecekti” denildi.

Su kesintisinden etkilenecek olan mahalleler şu şekilde;

-Fatih Sultan Mehmet Mahallesi

-350 Evler Mahallesi (Bir kısmı)

-Esentepe Mahallesi