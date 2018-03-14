U16 kulüplerarası kız basketbol grup müsabakaları başladı

Nevşehir’de U16 Kulüplerarası kız basketbol müsabakaları 3 takımın katılımıyla başladı.

Kulüplerarası U16 kız basketbol bölge şampiyonası Hatay Antakya Güney Gençlikspor, Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü ve Malatya Olimpiyat spor kulüplerinin katılımıyla başladı. Bölge şampiyonasında ilk iki sırayı alacak takımlar Bursa’da düzenlenecek olan yarı finallerine katılmaya hak kazanacak.