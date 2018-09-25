U-19 ligi hafta sonunda başladı

NEVŞEHİR(MHA) 23 Eylül Pazar günü oynanan üç maç ile başlayan U-19 futbol ligi müsabakalarında ikinci hafta karşılaşmaları 26 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Saat 16.00’da Üniversite sahasında oynanacak maçta Kaymaklı Belediye Spor – Kalaba İzcilik takımıyla karşı karşıya gelecek. Günün diğer maçında ise 2 nolu saha Telekom Spor – Kapadokya Nevşehir Spor takımıyla karşılaşacak. İkinci haftanın son maçında 3 nolu sahada Nevşehir Belediye Spor takımı Maksan spor ile kozlarını paylaşacak.

Ligde üçüncü hafta karşılaşmaları 29 Eylül Cumartesi günü oynanacak.