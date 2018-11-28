TYSD ve NTB ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindirecek

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesi ve Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve Nevşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Havalı tarafından Türkiye Yardım Sevenler Derneği Nevşehir Şubesi Başkanı Fatma Bay, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Yılmaz ve Nuray Varol'a ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere kışlık montlar teslim edildi. Nevşehir Ticaret Borsası, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere Türkiye Yardım Sevenler Derneği Nevşehir Şubesine kışlık montları teslim etti...

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş burada yaptığı açıklamasında, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğü, Nevşehir Ticaret Borsasının organizasyonu ile, artık geleneksel hale gelmiş olan Okullardaki ihtiyaç sahibi Öğrencilere kışlık mont dağıtımını bu senede gerçekleştirdiklerini söyledi. Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı Salaş, Borsa olarak bu yardımları geleneksel hale getirdik.

Yardımların eksiksiz ve zamanında yapılması için çaba gösteriyor ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için titiz davranıyoruz. Bu özveriyle daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz şimdide Türkiye Yardım Sevenler Derneği Nevşehir Şubesi kanalıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kışlık mont yardımında bulunduk. Amacımız yaklaşan kış öncesi öğrencilerimizin eksikliklerini bir nebze de olsa giderebilmektir. İş dünyası olarak eğitime ve eğitim gören öğrencilerimize büyük önem ve değer veriyoruz. Çünkü ülkemizin geleceği eğitimden geçiyor. Daha güçlü yarınlar için bu yöndeki çabamız devam edecek” dedi.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Nevşehir Şubesi Başkanı Fatma Bay'da, "Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'a Güzel ülkemizin pırıl pırıl geleceği adına eğitime yaptıkları katkılarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti."