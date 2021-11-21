Tuzcuoğlu ve Kandemir Festivalde Nevşehir Belediyesi Standını Ziyaret Etti

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından yerel yönetimlerle gençleri bir araya getiren "Yerel Yönetimler Gençlik Festivali"nde Nevşehir Belediyesi’nin standı kısa sürede binlerce kişiyi ağırladı.

Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Festival" sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılan festival tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin her bölgesinden 40 merkez belediye ve 105 ilçe belediyesinin katıldığı ve on binlerce gencin bir araya geldiği festivalde Nevşehir ve Kapadokya bölgesi Nevşehir Belediyesi tarafından açılan stantta tanıtılıyor.

Kapadokya bölgesinin doğal ve tarihi güzellikleri ile Nevşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik hayata geçirdiği projelerin yer aldığı materyallerin bulunduğu stantta gençlere ayrıca Nevşehir’in yöresel tatları olan kabak çekirdeği, köftür ve kuru üzüm ikram ediliyor.

Festivalde en çok ilgi gören noktalardan biri olan Nevşehir Belediyesi standını son olarak Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu ve AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ziyaret etti.

Nevşehir standında Nevşehir’in yöresel lezzetlerinin tadına bakan konuklara Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü İlyas Acar tarafından da Kapadokya bölgesi ve Nevşehir Belediyesi’nin gençlik çalışmaları hakkında bilgi verildi.