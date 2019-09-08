Tuz Gölü'nde Teknofest Roket Yarışması Düzenlendi

Türkiye’de ikinci kez düzenlenen Teknofest Roket Yarışmasında, Lise ve Üniversite öğrencilerinin ürettiği roketler, Tuz Gölü’nden gökyüzüne fırlatıldı.

Tuz Gölü’nde gerçekleşen Roket Yarışması, Alçak İrtifa ve Yüksek İrtifa olmak üzere iki farklı kategori altında toplandı. Roketsan desteğiyle roketçiliğin esaslarını genç nesillerin deneyimlemesini sağlayan yarışma, proje sahibi yüzlerce kişi tarafından da anlık olarak takip edildi.

“Ayakları Yere Basmayan Festival” olarak nitelendirilen Teknofest kapsamında, Roketsan sponsorluğunda ve TÜBİTAK SAGE ile birlikte düzenlenen Roket Yarışması’na; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Nevşehir Valilisi İlhami Aktaş ile oğlu Ahmet Aktaş, Aksaray Valisi Ali Mantı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar, Lise ile Üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.