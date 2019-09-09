TÜRSAB Kapadokya Başkan adayı Talip Aldemir oldu

TÜRSAB Kapadokya Başkan Adayı Talip Aldemir yaptığı açıklamada “Kapadokya bölgesinin turizm marka değerine daha fazla katkı sağlamak adına aday oldum. Bölgemizin seyahat acentelerine katkı sağlayacak, Türkiye turizmine daha çok değer katacak her türlü çalışmanın içerisinde olacağız. Tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte alan çalışması içerisine gireceğiz. Değerli meslektaşlarım ve turizm kamuoyu; Ekim ayı içerisinde yapılması planlanan TÜRSAB Kapadokya BTK seçimlerinde, Kapadokya Turizmine faydalı olmak değerli meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek birlik ve beraberlik amacıyla, meslek büyüklerimizin ve siz değerli seyahat acentalarımızın destek ve önerileri doğrultusunda adaylığımı açıklıyorum. Önce Kapadokya sloganı ile birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek bölgemizin potansiyel gücünü en iyi şekilde temsil etmek amacıyla destek ve değerli önerilerinizi bekler saygılar sunarım” diye konuştu. TÜRSAB Kapadokya BTK seçimlerinin ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor.