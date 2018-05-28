TÜRSAB Heyetinden Vali Aktaş’a Ziyaret

Gerçekleşen ziyarette; TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Eroğlu, Kapadokya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Coşkun Kırtıl ve TÜRSAB Medya İletişim Grup Başkanı Mesut Kanat da hazır bulundular.

Vali Aktaş, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya’yı Nevşehir’de misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

TÜRSAB heyeti ile Kapadokya turizmi hakkında bir süre sohbet eden Vali Aktaş, Nevşehir ekonomisinde turizm sektörünün önemli bir kaynak olduğunu belirterek, turizmin geliştirilmesi konusunda sektör temsilcileri ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, Vali Aktaş’a, Topkapı Sarayı’ndaki duvar süslemelerinden esinlenerek yapılan Vazo hediye ederken, Vali Aktaş ise Başkan Bağlıkaya’ya Kapadokya yöresine ait el sanatlarından çini işlemeli Gagalı Hitit takdiminde bulundu.

Bir süre sohbetin ardından ziyaret sona erdi.