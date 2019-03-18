Türkiye’nin Terörle Mücadelesi Konulu Konferans Düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonu’nda düzenlenen İç İşleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un konuşmacı olarak katıldığı ‘Türkiye’nin Terörle Mücadelesi’ konulu konferansa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Erdoğan Çiçek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ile çeşitli sivil toplum teşkilatlarının yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Konferansta İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye’nin 30 yılı aşkın terörle mücadelesine ilişkin bilgiler aktardı.