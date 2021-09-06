Türkiye’nin Tek Turizm Araştırmaları Enstitüsü’nde İlk Turizm Rehberliği Doktora Programı Açıldı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesinde bulunan Türkiye’nin tek Turizm Araştırmaları Enstitüsü’nde yine Türkiye’nin ilk ‘Turizm Rehberliği Doktora Programı’ açıldı.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Türkiye’nin ilk Turizm Araştırma Enstitüsü’ne sahip üniversite olarak Türkiye’nin ilk ‘Turizm Rehberliği Doktora Programı’nı da üniversiteye ve ülkeye kazandırmanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Aktekin, “Ülkemizde Turizm Rehberliği alanında 28 ön lisans, 38 lisans ve 20’nin üzerinde tezli ve tezsiz yüksek lisans programı bulunmakta. Bununla birlikte, Turizm Rehberliği alanında doktora programının olmaması, bu alanda istihdam edilen öğretim üyelerinin büyük ölçüde en yakın alan olan doktora mezunları arasından seçilmesini zorunlu kılmakta. 2018 yılından bu yana hali hazırda Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında eğitim sunan üniversitemiz gelişimine Yükseköğretim Kurulu’nun oluru bir yenisini daha ekleyerek ile Türkiye’nin ilk Turizm Rehberliği Doktora Programını açtı.
Ben bu vesileyle Türkiye’de pek çok başarıya imza atan üniversitemiz bünyesinde açılan Turizm Rehberliği Doktora Programının üniversitemiz, bölgemiz ve tüm turizm camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
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