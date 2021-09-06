Türkiye’nin Tek Turizm Araştırmaları Enstitüsü’nde İlk Turizm Rehberliği Doktora Programı Açıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Türkiye’nin ilk Turizm Araştırma Enstitüsü’ne sahip üniversite olarak Türkiye’nin ilk ‘Turizm Rehberliği Doktora Programı’nı da üniversiteye ve ülkeye kazandırmanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Aktekin, “Ülkemizde Turizm Rehberliği alanında 28 ön lisans, 38 lisans ve 20’nin üzerinde tezli ve tezsiz yüksek lisans programı bulunmakta. Bununla birlikte, Turizm Rehberliği alanında doktora programının olmaması, bu alanda istihdam edilen öğretim üyelerinin büyük ölçüde en yakın alan olan doktora mezunları arasından seçilmesini zorunlu kılmakta. 2018 yılından bu yana hali hazırda Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında eğitim sunan üniversitemiz gelişimine Yükseköğretim Kurulu’nun oluru bir yenisini daha ekleyerek ile Türkiye’nin ilk Turizm Rehberliği Doktora Programını açtı.

Yeni açılan Turizm Rehberliği Doktora Programımızla birlikte Türkiye genelinde Turizm Rehberliği alanında gerçekleştirilecek bilimsel çalışmaların sayısının ve niteliğinin artırılmasına katkı sağlamayı ve bu alanda ihtiyaç duyulan akademik personel ihtiyacını da karşılamayı amaçlamaktayız. Ayrıca gerekli niteliklere sahip, bölgesel ve ülkesel düzeyde kaliteli hizmet verebilecek turist rehberi adayları yetiştirmeyi de hedeflemekteyiz. Turizm Rehberliği Doktora programı ile bu alanda eğitim alan öğrencilerimizin alanında uzmanlaşmış öğretim elemanları tarafından yetiştirilmeleri mümkün hale gelebilecek ve NEVÜ Turizm Araştırmaları Enstitümüz bu alanda uzman öğretim üyelerinin ülkeye kazandırılması konusunda öncü olacaktır.

Ben bu vesileyle Türkiye’de pek çok başarıya imza atan üniversitemiz bünyesinde açılan Turizm Rehberliği Doktora Programının üniversitemiz, bölgemiz ve tüm turizm camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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