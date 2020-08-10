Türkiye’nin Örnek Okulu Altınyıldız Kolejimizin Mezunları Yolunuz Açık Olsun…

Öğrencilerimizin kendi sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle mezuniyet coşkusunu buruk da olsa mutluluğunu yaşamışlardır. Sosyal mesafe, maske ve temizliğe azami dikkat edilerek hatıra fotoğrafları çekilmiş, arkasından üniversite tercihleri ile ilgili Rehberlik bürosu görevlileri ve öğretmenlerle öğrencilerimize danışmanlık yapılmıştır.

Tüm öğrencilerimizin mezuniyetlerinin ve üniversite sınav sonuçlarının hayırlı, uğurlu olmasını diler, ailelerine, vatana, millete, devlete ve tüm insanlığa yararlı bireyler olmalarını temenni ederiz.

Mezunlarımız diyor ki: Biz Türk çocukları, yüreği vatan sevgisiyle çarpan biz Türk gençleri olarak, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak için her türlü zorluğu aşmamız gerektiğini biliyoruz.

atalarımıza, şehitlerimize, gazilerimize, çocuklarımıza ve torunlarımıza borçlu olduğumuzun bilincindeyiz. Bu ülkeye hizmet etmenin tek yolunun çalışmak ve başarmak olduğunu biliyoruz, söz veriyoruz, çalışacağız, başaracağız.

Biz; kurucularımızla, yöneticilerimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, velilerimizle, personelimizle ve yaptığımız çalışmalarımızla “zirve okul” olmayı “Türkiye’nin Örnek Okulu” olmayı hak ediyoruz.

Özel Altınyıldız Kolejinden mezun olan öğrencilerimiz, geleceğe emin adımlarla yürüyeceksiniz, ülkemizin önde gelen liderleri arasında yer alacaksınız, sizlere güvenimiz sonsuz.

Altınyıldız Kolejimizin mezunları yolunuz açık olsun…