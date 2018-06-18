Türkiye’nin en itibarlı Özel Okulu belli oldu

Konu hakkında açıklama yapan Nevşehir Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer "Türkiye'nin en itibarlı özel okulu Doğa Koleji, Doğa Kolejlerinin en kapsamlı kampüsü ise artık Nevşehir'de" dedi.

EN İTİBARLI OKUL MARKASI BU YIL DA “DOĞA KOLEJİ”

İtibar Atölyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından 7.si gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Araştırması'nın sonuçlarına göre, özel okul kategorisinde Doğa Koleji, yine zirvenin değişmeyen ismi olmayı başardı. Pek çok sektörden dev markaların yer aldığı araştırmada Türkiye'nin en itibarlı markası 7. kez Koç Holding oldu. Koç’u, holdingin markalarından Arçelik takip ederken, üçüncü sırada Ülker yerini aldı. Araştırmanın raporlaması ve denetimi Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü tarafından yapıldı.



Araştırma; 11 Şubat 2018 ile 30 Nisan 2018 tarihleri arasında 20 farklı sektörde gerçekleştirildi. CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi kullanılarak yapılan araştırma kapsamında 5000 kişi arandı. Araştırma Türkiye genelinde NUTS2 düzeyinde (26 bölge) tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi. TİE saha çalışmaları süresince yaş, cinsiyet, eğitim ve bölgesel detaylarda analizlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak veriler toplandı. Yıldız Teknik Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü tarafından raporlanan ve akademik denetimi yapılan TİE 2018 araştırmasına göre Türkiye'nin en itibarlı okul markası yine Doğa Koleji oldu.



Bir kez daha "Türkiye'nin En İtibarlı Okul Markası" olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Geleceğinizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza en iyi eğitimi verme gayretimizin sonucunu almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımıza bize gösterdikleri güven için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2018, 20:21