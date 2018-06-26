Türkiye’nin en ilginç parkarından biri Derinkuyu’da

Derinkuyu ilçesinde bulunan Kültür park, Hakkı Atamulu'nun Belediye Başkanlığı döneminde 1966'da yapım ve düzenlenmesine başlanılmış 4 yıl gibi kısa bir süre zarfında halk ile birlikte çalışarak tamamlanmış. 100 bin metre karelik bir alanı kaplayan kültür park içerisinde; Amfi tiyatro, paten koyma sahası, yüzme havuzu, kitaplık, çocuk bahçesi bulunmakta. Ağaçlık alanın dışında ise spor sahası ve park cami bulunmakta.

Kültür park 1970'li yıllar göz önüne alındığında Derinkuyu gibi çok küçük bir ilçe için mükemmel bir varlıktı. Aradan onlarca yıl geçmesine rağmen yine aynı mükemmelliğini korumakta. Parkta bulunan ve tamamı Hakkı Atamulu’ya ait olan 15 yapıt ve heykel bulunmakta. Bu yapıtlardan en etkileyici olanı Mustafa Kemal Atatürk’ü mareşal üniformasıyla gösteren 9.15 metre boyundaki heykeli. Bu heykel yapıldığı yıllar itibariyle ve şuan Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli.

Parkta çam ağacı başta olmak üzer birçok ağaç ve bitki türüne yer verilmiş olup doğal güzellikleriyle de insanları cezb etmekte. Parkın etrafı ihata duvarı ile çevrilmiş, ağaçlar koruma altına alınmış yanı sıra giriş kapısının yan kısımlarında da ziyaretçiler için araç park yerleri yapılmış. Derinkuyu Park Camii Heykeltıraş Hakkı Atamulu tarafından tasarlanmış bir cami olup modern mimarlığın oldukça önemli örneklerinden.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2018, 11:51