Türkiye’nin bir iktidar değişikliğine ihtiyacı var

NEVŞEHİR(MHA) Başkan Ay “Biliyorsunuz son günlerde ilimizin milletvekillerinden Faruk Sarıaslan, mecliste yapılan bir basın toplantısında Nevşehir’in bazı sorunlarını dile getirdi. AK Parti Milletvekilleri, İl Özel İdaresi, AK Parti İl Başkanı, Faruk Sarıaslan’ın iddialarına cevap yetiştirmeye başladılar. Sarıaslan, organize sanayi, Derinkuyu ve Hacıbektaş’a doğalgaz sözü verildiği halde getirilmediğini, Aksaray yoluna sıcak asfalt yapılamadığını, AK Parti’nin vaatleri arasında yer alan tren yolunun yapılmadığını, çevre yolunun henüz yapılmaya başlanmadığını, Avanos Köprüsü’nün genişletilme çalışmasının yapılmadığını, Avanos Lisesi binasının hala metruk halde durduğunu, Kozaklı’ya hastane yapılmadığını, Kanlıca-Kozaklı yolunun yarım bırakıldığını, Nevşehir’de uyuşturucu bağımlılığının çok yükseldiğini ve tarımsal sorunlarla iktidarın pek ilgilenmediğini söyledi. Buna AK Partililerin verdiği cevapların hemen hemen tamamı bu sorunları doğrulamıştır” dedi.