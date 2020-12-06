Türkiye’de koronavirüsten 13 gazeteci hayatını kaybetti

TGF’den yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye’de de can almaya devam etiği belirtildi.

Açıklamada, salgından en fazla etkilenen mesleklerin başında gazeteciliğin geldiği vurgulandı.

Vakaların ve ölümlerin ciddi oranda artış gösterdiği kaydedilen açıklamada, gazetecilerin hastalığa görev başında yakalandığı ve gazetecilik mesleğinin riskli gruplar arasında olduğu vurgulandı.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “Kamu yararına çalışan halkla, bürokrasiyle ve siyasilerle sürekli yüz yüze olmaları açısından meslektaşlarımıza, sağlıklı bir ortamda görev yapmaları için sağlık çalışanlarından hemen sonra Kovid-19 aşısı yapılmalıdır.” dedi.

Açıklamaya göre, Türkiye’de koronavirüsten hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri ve çalıştığı kurumlar şunlar:

1-Hikmet Bakan /Van - Atv - Show Tv

2-Yılmaz Tarancı / Diyarbakır - dokuz/haber.com

3-Akif Çelik / Malatya – ASYMD

4-Cengiz Koncuk / Gaziantep - Amatörce Gazetesi

5-Ahmet Kekeç / İstanbul - Star

6-Hacı Bozkurt / Adıyaman - DHA

7-Ferhat Koç / Ankara - Milli Gazete

8-Hasan Can / TRT - Konya Ereğli

9-Süleyman Usta / Rize - Sarıyer Gazetesi, Çay TV

10-İbrahim Toru /Şanlıurfa - Kanal Urfa TV

11-İlhan Erk / Adana / Spor Yazarı

12-Tevfik Fazlı Doğan / Hatay - Zafer Gazetesi

13- Yakup Kocabaş / Gazipaşa-Antalya - Gündem Gazetesi