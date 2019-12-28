Türkiye ikincisi sporcudan Ünlüer’e ziyaret

NEVŞEHİR(MHA) Samsunda düzenlenen Türkiye Salon Kupası yarışlarında Genç Bayanlarda Türkiye ikincisi olarak ilimize başarı ile dönen sporculardan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer e ziyaret.

İl Müdürü Mustafa Ünlüer, 32 İl den, 64 Kulüp, 462 Sporcunun katıldığı müsabakalardan başarı ile dönen sporcular Sudenaz Eke, Eda Elmedin, Aybüke İler ve Antrenör Yusuf Yazıcı ile antrenmanlar ve müsabakalar ile ilgili görüşerek sporcuların başarılarla dönmelerinden mutlu olduklarını belirtip, kendilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.