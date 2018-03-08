Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, ‘BİK suçüstü yakalandı’

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “Bir kısım resmi ilanı kendi uhdesine almasıyla ilgili iddialarımızı tamamen doğrulayan Basın İlan Kurumu, cevabi duyurusunda kendini aklamaya çalışmış ancak ilgili kanunu engelleyemediğini itiraf ederek, bir kez daha kendini ele vermiştir” dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca Nevşehir’de düzenlediği basın açıklamasında Basın İlan Kurumu’nun yazılı basının resmen ipini çekmeye çalıştığını söyledi. BİK Genel Müdürü Yakup Karaca’nın Mardin’de yaptığı açıklamanın da çok manidar olduğunu belirten Yılmaz Karaca, “Yazılı basının dijitale dönmesi gerektiğini vurgulamak ve gazetecilik faaliyetlerinin artık kâğıt üzerinde değil, dijital ortamda yapılması talimatını vermek demek, yazılı basının resmen ipini çekmektir” şeklinde konuştu. Karaca açıklamasında şunları kaydetti;

“Geçtiğimiz Cuma günü Tokat’ta düzenlediğimiz basın toplantısında, ‘Türk basınına BİK’in tokadı’ başlığı ile yaptığımız açıklamamızı en iyi şekilde değerlendiren yaygın ve yerel medyamıza çok teşekkür ediyorum. Bir kısım resmi ilanın BİK’in kendi sitesinde yayınlanması kararına yönelik olarak ortaya koyduğumuz haklı tepki, sonuç itibarı ile gündemde bomba gibi patlamış, dünya basını dahil olmak üzere yaygın ve yerel medyanın pek çok organında yayınlanmıştır. Bu kararın, büyük bir gizlilik içinde kanunlaşarak yürürlüğe girmesinde çok açık dahli bulunan Basın İlan Kurumu, haklı tepkimize, tatil günü olmasına rağmen telaş içinde toplanarak cevap vermiş, ancak aslında büyük bir suçluluk psikolojisi içinde olduğunu ortaya koymuştur. Söz konusu açıklamamızda, iddia edildiği gibi, suç unsuru içeren ifadeler yer almamış, yazılı basının bitirilmesine yönelik bilinçli bir planın çok önemli bir başlangıcı olduğuna değinilmiştir. Nitekim haber ajansları ile çok sayıdaki medya kuruluşu da, basın açıklamamızı makul bularak değerlendirmeye almışlardır. Türk basını açısından hayati önem taşıyan haberimizin, her mecrada yayınlanması da, içerikle ilgili, iddia edildiği gibi bir sorunun olmadığını açık seçik ortaya koymuştur. Bu arada, cevabi açıklamasında iddialarımızı tamamen doğrulayan Basın İlan Kurumu, kendini aklamaya çalışmış ancak ilgili kanunu engelleyemediğini itiraf ederek, bir kez daha kendini ele vermiştir. Yazılı basının gelir kaybının çok küçük bir rakam olduğunu belirterek işin içinden sıyrılmaya çalışan BİK, aslında acz içinde bulunduğunu gözler önüne sermiştir. BİK, ilgili açıklamasında bu kez de tüm resmi ilanların, www.bik.gov.tr internet adresinde yayınlandığını açıklamış, bu yönüyle de gazetelerin satışına ve gazete sitelerinin tıklanma oranına darbe vurduğunu itiraf etmiştir. Tüm resmi ilanların kurumun sitesinde yayınlanması aslında yazılı basına kurum marifetiyle atılan bir başka tokattır. Çünkü, ilanlarını bu sitede okuma imkanını bulan kişi, kurum ve kuruluşlar, gazete aboneliklerini birer birer iptal etmeye başlamışlar, dolayısıyla basın kuruluşları hem tiraj hem de gelir kaybına uğrar olmuşlardır. Yazılı basını kafasında bitiren ve uygulamalarıyla da bunu dillendirmeye başlayan bir şahsiyet, BİK gibi, varlığını yıllar yılı yazılı basın üzerinden sağlayan bir kurumun başında bir dakika bile durmamalıdır. Bilinmelidir ki, bu konular başta olmak üzere BİK’in yanlışlarını, kimseden korkmadan kamuoyuna duyurmaya devam edeceğiz, kamuoyuna saygılarımızla.”