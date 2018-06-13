Türkiye Dereceli Altınyıldızlılardan Milli Eğitim Ziyareti

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri 2017-2018 öğretim yılında sınavda sporda ve kültür-sanat faaliyetlerinde elde ettiği derecelerine 18 Türkiye derecesi daha ekledi.18 Türkiye Derecesi kazanan öğrencilerimiz Nevşehir Milli Eğitim Müdür Sayın Murat DEMİR’i ziyaret ettiler. Ziyaretten çok memnun olan Sayın DEMİR öğrencilerin her biri ile sohbet etti. Sohbette okulumuzun fiziki imkanlarının güzelliklerinden ve okulumuz başarılarında gittiği her yerde bahsettiğini söyleyen Sayın Murat DEMİR öğrencilerimizi tebrik edip ,başarılarının devamını diledi

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdürü Sayın MEHMET ERAVCI ziyarette 2017-2018 öğretim yılının okulumuzun 20.yılı olduğunu ,bu öğretim yılında Kurum olarak öğrencilerimizin kazandığı bu 18 derecenin yanı sıra 20.yıl matematik olimpiyatlarına da kamuoyunda çok olumlu tepkiler aldığımızı belirtti.

Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Sayın Murat DEMİR’e öğrencilerimizi kabulünden dolayı teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılarının devamını diliyoruz.