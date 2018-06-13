Türkiye Dereceli Altınyıldızlılardan Milli Eğitim Ziyareti

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Türkiye dereceli öğrenciler Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Sayın Murat DEMİR’i ziyaret ettiler.

Türkiye Dereceli Altınyıldızlılardan Milli Eğitim Ziyareti
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Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri 2017-2018 öğretim yılında sınavda sporda ve kültür-sanat faaliyetlerinde elde ettiği derecelerine 18 Türkiye derecesi daha ekledi.18 Türkiye Derecesi kazanan öğrencilerimiz Nevşehir Milli Eğitim Müdür Sayın Murat DEMİR’i ziyaret ettiler. Ziyaretten çok memnun olan Sayın DEMİR öğrencilerin her biri ile sohbet etti. Sohbette okulumuzun fiziki imkanlarının güzelliklerinden ve okulumuz başarılarında gittiği her yerde bahsettiğini söyleyen Sayın Murat DEMİR öğrencilerimizi tebrik edip ,başarılarının devamını diledi

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdürü Sayın MEHMET ERAVCI ziyarette 2017-2018 öğretim yılının okulumuzun 20.yılı olduğunu ,bu öğretim yılında Kurum olarak öğrencilerimizin kazandığı bu 18 derecenin yanı sıra 20.yıl matematik olimpiyatlarına da kamuoyunda çok olumlu tepkiler aldığımızı belirtti.

Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Sayın Murat DEMİR’e öğrencilerimizi kabulünden dolayı teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılarının devamını diliyoruz.

SIRA

Öğrencinin Adı Soyadı                  

Katıldığı Yarışma

Yarışma Yeri

Derecesi

1

Mustafa Sacit SÜMER

( Milli Takım Sporcusu)           

Türkiye Dağcılık  Federasyonu Tırmanma

Ankara 

Samsun

Rize

2 TÜRKİYE 1.LİĞİ

2 TÜRKİYE 2.LİĞİ

2

Hasan SAVAŞ

Ulusal 11.Türkçe Etkinlikleri    Küçük Kalemler Öykü Yarışması

Afyon

TÜRKİYE 1.Sİ

3

Berkay NURAY

Uluslararası Kanguru Matematik Olimpiyatları

Nevşehir

TÜRKİYE 1.Sİ

4

Bahadır Kağan KART

Türkiye Dağcılık  Federasyonu Tırmanma

Samsun

Ankara

1 TÜRKİYE 2.LİĞİ

1 TÜRKİYE 3.LÜĞÜ

5

Gökay NURAY

Türkiye Geneli Akıl Oyunları Kulami Yarışması

Bilecik

TÜRKİYE 2.Sİ

6

Edibe Eylül ÇENGEL

( Milli Takım Sporcusu)

Uluslararası Ödüllü Açık Satranç Turnuvası

Mersin

TÜRKİYE 3.SÜ

7

Gökçen YAMANGİL

29.Ömer Seyfettin Hikaye Yarışması

Balıkesir

TÜRKİYE 3.SÜ

8

Elif Azra KARAKOÇ

Türkiye geneli “Hayalimdeki 2053” Türkiye’si kompozisyon yarışması

Gaziantep

TÜRKİYE MANSİYON

9

Haktan Ahmet SARIKAYA   

Türkiye geneli Çizgi İzleyen

Robot Yarışması

Ankara

TÜRKİYE MANSİYON

10

Fuat ALTIOK

Ulusal Tales Matematik  Olimpiyatları

Aydın

TÜRKİYE 8.Sİ

11

Tayanç KARAKAYA   

Türkiye Yüzme Federasyonu                    

İstanbul

TÜRKİYE 10.Su

12

Tuğra OKŞAR

Türkiye Yüzme Federasyonu                    

İstanbul

ALTIN MADALYA

13

Kaan CİVAN

Türkiye Yüzme Federasyonu                    

İstanbul

GÜMÜŞ MADALYA

14

Tulca OKŞAR

TÜBİTAK 4007 ‘Fizik’

Şanlıurfa

TÜRKİYE FİNALİSTİ
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