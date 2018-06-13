Türkiye Dereceli Altınyıldızlılardan Milli Eğitim Ziyareti

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri 2017-2018 öğretim yılında sınavda sporda ve kültür-sanat faaliyetlerinde elde ettiği derecelerine 18 Türkiye derecesi daha ekledi.18 Türkiye Derecesi kazanan öğrencilerimiz Nevşehir Milli Eğitim Müdür Sayın Murat DEMİR’i ziyaret ettiler. Ziyaretten çok memnun olan Sayın DEMİR öğrencilerin her biri ile sohbet etti. Sohbette okulumuzun fiziki imkanlarının güzelliklerinden ve okulumuz başarılarında gittiği her yerde bahsettiğini söyleyen Sayın Murat DEMİR öğrencilerimizi tebrik edip ,başarılarının devamını diledi
Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdürü Sayın MEHMET ERAVCI ziyarette 2017-2018 öğretim yılının okulumuzun 20.yılı olduğunu ,bu öğretim yılında Kurum olarak öğrencilerimizin kazandığı bu 18 derecenin yanı sıra 20.yıl matematik olimpiyatlarına da kamuoyunda çok olumlu tepkiler aldığımızı belirtti.
Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Sayın Murat DEMİR’e öğrencilerimizi kabulünden dolayı teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılarının devamını diliyoruz.
|
SIRA
|
Öğrencinin Adı Soyadı
|
Katıldığı Yarışma
|
Yarışma Yeri
|
Derecesi
|
1
|
Mustafa Sacit SÜMER
( Milli Takım Sporcusu)
|
Türkiye Dağcılık Federasyonu Tırmanma
|
Ankara
Samsun
Rize
|
2 TÜRKİYE 1.LİĞİ
2 TÜRKİYE 2.LİĞİ
|
2
|
Hasan SAVAŞ
|
Ulusal 11.Türkçe Etkinlikleri Küçük Kalemler Öykü Yarışması
|
Afyon
|
TÜRKİYE 1.Sİ
|
3
|
Berkay NURAY
|
Uluslararası Kanguru Matematik Olimpiyatları
|
Nevşehir
|
TÜRKİYE 1.Sİ
|
4
|
Bahadır Kağan KART
|
Türkiye Dağcılık Federasyonu Tırmanma
|
Samsun
Ankara
|
1 TÜRKİYE 2.LİĞİ
1 TÜRKİYE 3.LÜĞÜ
|
5
|
Gökay NURAY
|
Türkiye Geneli Akıl Oyunları Kulami Yarışması
|
Bilecik
|
TÜRKİYE 2.Sİ
|
6
|
Edibe Eylül ÇENGEL
( Milli Takım Sporcusu)
|
Uluslararası Ödüllü Açık Satranç Turnuvası
|
Mersin
|
TÜRKİYE 3.SÜ
|
7
|
Gökçen YAMANGİL
|
29.Ömer Seyfettin Hikaye Yarışması
|
Balıkesir
|
TÜRKİYE 3.SÜ
|
8
|
Elif Azra KARAKOÇ
|
Türkiye geneli “Hayalimdeki 2053” Türkiye’si kompozisyon yarışması
|
Gaziantep
|
TÜRKİYE MANSİYON
|
9
|
Haktan Ahmet SARIKAYA
|
Türkiye geneli Çizgi İzleyen
Robot Yarışması
|
Ankara
|
TÜRKİYE MANSİYON
|
10
|
Fuat ALTIOK
|
Ulusal Tales Matematik Olimpiyatları
|
Aydın
|
TÜRKİYE 8.Sİ
|
11
|
Tayanç KARAKAYA
|
Türkiye Yüzme Federasyonu
|
İstanbul
|
TÜRKİYE 10.Su
|
12
|
Tuğra OKŞAR
|
Türkiye Yüzme Federasyonu
|
İstanbul
|
ALTIN MADALYA
|
13
|
Kaan CİVAN
|
Türkiye Yüzme Federasyonu
|
İstanbul
|
GÜMÜŞ MADALYA
|
14
|
Tulca OKŞAR
|
TÜBİTAK 4007 ‘Fizik’
|
Şanlıurfa
|
TÜRKİYE FİNALİSTİ