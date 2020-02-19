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Türkiye 2’incisi Milli Sporcu Ağırlandı
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Cirit Atma Yarışmasında Türkiye ikincisi olan Down Sendromlu Milli Sporcumuz Ramazan Ünlü ve Kapadokya Mavi Umut Gençlik Spor Kulübü Başkanı Tarkan Güney’i makamında kabul etti.
Nevşehir 19.02.2020, 15:43
Kapadokya Mavi Umut Gençlik Spor Kulübü Başkanı Tarkan Güney ise, Kapadokya Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören 2002 doğumlu olan Milli Sporcumuz Ramazan Ünlü’nün çalışmaları ve katılacağı müsabakalar hakkında Vali Aktaş’a bilgiler sundu ve kendilerini kabullerinden dolayı da teşekkür etti.