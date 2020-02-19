Türkiye 2’incisi Milli Sporcu Ağırlandı

Ülkemiz ve İlimizi; Cirit, Gülle ve Atletizm dallarında temsil edecek ve 27 Mart- 05 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Down Sendromlu Dünya Olimpiyatlarına katılacak Milli Sporcumuz Ramazan Ünlü’yü makamında ağırlayan Vali İlhami Aktaş, katılacağı spor dallarında sporcumuza başarılar diledi ve ziyaretleri nedeniyle de teşekkür etti.

Kapadokya Mavi Umut Gençlik Spor Kulübü Başkanı Tarkan Güney ise, Kapadokya Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören 2002 doğumlu olan Milli Sporcumuz Ramazan Ünlü’nün çalışmaları ve katılacağı müsabakalar hakkında Vali Aktaş’a bilgiler sundu ve kendilerini kabullerinden dolayı da teşekkür etti.