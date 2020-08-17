TÜRKAV Nevşehir Şubesinin Resmi Kurum Ziyaretleri Devam Ediyor

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı TÜRKAV Nevşehir Şubesi Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte resmi kurum yöneticilerini ziyaret ederek TÜRKAV’ın çalışmaları hakkında bilgiler verdiler ve gündemi değerlendirdiler.

Tüm Resmi kurumlarda üyeleri bulunan TÜRKAV Nevşehir Şubesinin, gerek kamu dairelerinde gerek vatandaş nezdinde meydana gelen sorunları, ilgili kurum amirleri ile istişare ederek TÜRKAV üyelerinin üzerine düşen bir sorumluluk var ise göreve hazır olduklarını ve her zaman devletin ve milletin yanında yer alacaklarını dile getirdiler.

Yakında zamanda Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ı, PTT Nevşehir Başmüdürü Niyazi Bal’ı ve Kapadokya Havalimanı Müdürü Serdar Yılmaz’ı makamlarında ziyaret ettiklerini, hoş sohbet ve misafirperverliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Resmi kurumlara ziyaretlerin salgın önlemleri kapsamında devam edeceğini ve vatandaşlarımıza TÜRKAV’ın kapılarının açık olduğunu ve her konuda kendileriyle temasa geçerek görüşmelerde bulunabilecekleri belirttiler.

TÜRKAV Nevşehir’e maddi ve manevi desteklerinden dolayı ülkücü teşkilata mensup dava arkadaşlarına ve tüm Nevşehirli hemşehrilermize teşekkür ettiklerini belirttiler.