Türk Sağlık-sen Şube Başkanı Turgay Çetin:

Türk Sağlık Sen Nevşehir Şube Başkanı Turgay Çetin, aileye ve çocuğa çok önem verdiğini iddia eden ve bunu sık sık dile getiren iktidarın anne ve çocuk sağlığının temel taşı ebelerin sorunlarına kulak tıkadığını söyledi.Çetin yaptığı açıklamada, 2014 yılında 1 milyon 337 bin doğumun gerçekleştiği ülkemizde anne ve bebek sağlık hizmetlerinde çok önemli bir görevi ifa eden ebelerin çalışma hayatında bir takım sıkıntıların olduğunu kaydetti. Türkiye’de sağlık çalışanını mağdur etme ve memnuniyetini önemsememe üzerine kurulan bir düzen olduğunu ileri süren Çetin, sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığının verilmemesi ve sorunların görmezden gelinmesi gibi bir anlayışın hakim olduğunu kaydetti.Bu bakış açısının tüm sağlık çalışanlarını mağdur ettiği gibi ebelerin de sorunlar içerisinde bir çalışma hayatı sürdürmelerine neden olduğunu vurgulayan Çetin: “Bugün ebe arkadaşlarımız kendi işleri dışında çalıştırılmaya zorlanıyorlar. Vekil ebe hemşirelik, kamu dışı aile sağlığı çalışanı gibi istihdam modelleri ile güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışmaya mahkum ediliyorlar. Nöbetler, Yoğun Vardiyalar ve icaplı çalışma sistemi ile aşırı bir iş yükü altında çalışmak zorunda kalıyorlar. Eğitim ve sertifika programları ihtiyacı karşılayacak düzeyde yapılmıyor. Yapılanlara katılım konusunda da haksızlıklar oluyor. Ebeler bazı sertifika ve eğitim programlarına dâhil edilmiyor. Şiddet, mobbing, liyakat ve ehliyet yoksunu idarecilerin keyfi uygulamaları nedeniyle işyerlerinde huzuru unuttular” dedi.Anne ve bebek sağlığı için hizmet üreten ebelerin görev yaptıkları kurumların yüzde 80’in de kreş bulunmadığını ve bu durumun kendi aile yaşamlarını da olumsuz etkilediğini vurgulayan Çetin, tüm sağlık çalışanları gibi ebelerin de enflasyon karşısında eriyip giden ücretler, sözde kalan bir yıpranma payı, sefalete mahkûm edilen emeklilik nedeniyle geleceklerinden endişe duyduklarını ifade etti. Çetin şöyle konuştu:“Ebe arkadaşlarımızın bu sıraladığımız temel sorunlarına duyarsız kalınması kabul edilebilir bir durum değildir. Aileye ve çocuğa çok önem verdiğini iddia eden ve bunu sık sık dile getiren bir iktidarın anne ve çocuk sağlığının temel taşı ebelerimizin sorunlarına kulak tıkaması da ayrı bir çelişkidir. Bir samimiyetsizlik ifadesidir. Bu çelişkiler sonlandırılmalı ve ebe arkadaşlarımızın sorunları çözülmelidir. Yönetenler ve karar alma mekanizmasındakiler, 21-28 Nisan Ebeler haftasını yılın ebesi yarışmasıyla ve kutlamalarla geçiştirmek yerine sorunlara çare için neler yapacaklarını açıklamalıdırlar. 54 bin ebe arkadaşımızın sıkıntılarına çözüm için neler yapabiliriz derdinde olmalıdırlar. Türk Sağlık-Sen olarak sorunların çözülmesi dileğiyle yurdumuzun dört bir yanında fedakârca hizmet sunan tüm ebe arkadaşlarımızın Ebeler Haftasını kutluyoruz.”