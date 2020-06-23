Türk Eğitim-Sen’den Rektör Aktekin’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu'na bağlı Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve üniversite temsilcileri ile birlikte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.

Başkan Urgenç ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Rektör Aktekin, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

Rektör Aktekin’e görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Urgenç ve yönetimi, yürüttükleri sendikal faaliyet hakkında kendilerine bilgiler verdi.