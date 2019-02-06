Türk Eğitim Sen’den Döneme Anlamlı Başlangıç

Türk Eğitim Sen Nevşehir Şubesi yönetim kurulu üyeleri 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının 2.dönemi ziyaret ettiği okullarda eğitim çalışanlarına birer adet çiçek hediye ederek, hayırlı olsun dileklerini iletiyorlar. Ziyaret ettikleri kurumlarda eğitim çalışanlarının misafirperverliği için teşekkür ederek sendikal mücadele ve çalışmalarını anlatıyorlar.

TES. Nevşehir Şube Yönetim kurulu adına Şube başkanı Tayfur Urgenç şu mesajı yayınladı.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının 2. dönemi Eğitim çalışanlarına, Öğrencilerimize, Öğretmenlerimize, Velilerimize ve Türk Milletine hayırlı olsun. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı Eğitim meşalesi yanmaya devam edecektir. Ümidinizi kaybetmeyin. Türkiye Eğitim savaşını kazanacaktır. Ülkemizin aydınlık yarınlara ulaşması için umudumuz sensin unutma öğretmenim.