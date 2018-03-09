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Türk Eğitim Sen’den Anlamlı Kutlama

Türk Eğitim Sen Nevşehir şubesi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü bir dizi etkinliklerle kutladı.

09 Mart 2018 Cuma 09:44
Türk Eğitim Sen’den Anlamlı Kutlama
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Sendika bina salonunda TES. Nevşehir kadın Komisyonu başkanı Ayşegül Baki’nin organizasyonunu yaparak hazırladığı Kadınlar günü programında Zübeyde Hanımdan Aybüke’ye kadınlarımız anıldı. Bayan üyelerinin katılımıyla yapılan etkinlikte video sunum izlenildi. Ayşegül Baki Mehmetçiğe Destek açıklaması yaparak Mehmetçiğe herkesin en az bir çiçek parası bağış yapmasını istedi.

Şube başkanı Tayfur Urgenç 1000 adet çiçeği sabahın erken saatlerinden itibaren Okullardaki temsilcileri vasıtasıyla özellikle Bayan temsilcileri tarafından Nevşehir’de görev yapan bayan öğretmenlere/çalışanlara ulaştırarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Kutlamalarda Atatürk’ün şu veciz sözünü kullandı; "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın."

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