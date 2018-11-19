Türk Eğitim Sen; Kızılçukur Vadisinda Ata’ya Saygı Temalı Yürüyüş Gerçekleştirdi

Sabah 10.00’da Kızıl Çukur, Güllüdere-1 ve Güllüdere-2 vadileriyle birlikte 8.5 km’lik yürüyüş Çavuşin de 15.30’da tamamlandı. Yaklaşık 130 Eğitim çalışanın katıldığı vadi yürüyüşünde Türk Eğitim Sen tarafından vadi ortasında yakılan ateşte pişen yemek, ayran ve su ikram edildi.

Yürüyüşüne katılacak Eğitim çalışanları Türk Eğitim Sen Nevşehir şubesi önünde toplanarak servis araçları ile Kızıl Çukur vadisi girişine getirildi. Kızıl Çukur vadi girişinde TES. Nevşehir Şube Başkanı Tayfur URGENÇ; burada katılımcılara Türk Eğitim Sen milli refleksleri olan milli değerleri koruyan bir sivil toplum kuruluşudur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 90.yılında anmak hatırlamak ve ruhuna dualar göndermek için bu yürüyüşümüze Ata’ya saygı yürüyüşü ismini verdik. Bazı müptezeller Atatürk’ün milli ve manevi hatırasına zarar veremez, hakaret edemez. Türk Eğitim Sen var olduğu sürece herkes eleştiride ve ifade de etik ve saygı sınırlarını bilmek zorundadır. Eleştiri hakaret boyutuna geçmiş ise buna dur demekte bizim devletimize ve kurucumuz Atatürk’e borcumuzdur. Atatürk’ün özel hayatını öğreniyoruz, yazıyoruz, öğretiyoruz bahanesiyle Atatürk’ün manevi hatırası tahrip edilmeye çalışılmaktadır. Herkes bilsin ki Türk Eğitim Sen “Ey Büyük Atatürk, Yolundayız.” Diye söz vermiştir. Sizlere bu hususta duyarlılık göstererek bu yürüyüşe katıldığınız için Ayrıca aramızda bulunan Nevşehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ali Türker beyefendiye ve yönetim kuruluna da bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim. Dedi.

Yürüyüşe rehberlik eden aynı zamanda TES. üyesi olan Öğretmen İsmail Demirel Vadi yürüyüşü ve vadide dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında eğitim çalışanlarını bilgilendirdi. İsmail Demirel Nevşehir’de her hafta sonu vadi yürüyüşleri yaptıklarını belirtti. Bugünde Türk Eğitim Sen ailesi ile bu vadide bu güneşli ve güzel Pazar gününde keyifli bir yürüyüş hepiniz hoş geldiniz diyerek vadi yürüyüşünü başlattı. Yaklaşık 5.5 saat süren vadi yürüyüşü Avanos ilçesi Çavuşin kasabasında sona erdi.